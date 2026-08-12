Shelton se cita con Nakashima en la final estadounidense de Montreal

Shelton, vigente campeón de este torneo, necesitó tan solo 84 minutos para imponerse a Tien, que había eliminado al español Daniel Mérida en los cuartos de final.

Para Shelton, número diez del ránking mundial, fue la victoria número 100 en su carrera en superficie rápida, una cifra alcanzada con tan solo 23 años.

Disputará este jueves su décima final en el circuito ATP y peleará por el séptimo título de su carrera. Se confirmó intratable contra rivales estadounidenses, con los que tiene un balance de 16-3 desde el comienzo de 2025.

No tuvo apuros para imponer su juego ante Tien y el momento más complicado de su partido fue en el segundo set, cuando sufrió unas heridas en un codo y en la mano izquierda tras un fuerte choque con el muro en el intento de alargar un punto.

Necesitó atención médica para parar la hemorragia, pero pudo seguir sin mayores problemas y selló su pase a la final.

Le espera un Nakashima al que Shelton ganó en los cinco enfrentamientos previos, con un balance de 11 sets a uno.

Nakashima cortó el camino de Jódar, al doblegarle 7-6(3) y 6-4 en dos horas y dos minutos para alcanzar la primera final de su carrera en un Masters 1.000.