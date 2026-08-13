Daniel Vallejo debuta este viernes en el Masters 1000 de Cincinnati

El tenis paraguayo vuelve a acaparar las miradas del deporte internacional. Este viernes, Adolfo Daniel Vallejo (ubicado en el Top 70 del ranking mundial) saldrá a la pista dura del complejo estadounidense para escribir un nuevo capítulo en su ascendente carrera profesional.

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En su estreno en el cuadro principal del ATP Masters 1000 de Cincinnati se medirá ante el francés Kyrian Jacquet, en un duelo programado para arrancar al mediodía de nuestro país (12:00, hora paraguaya) en las instalaciones del Court 9.

Dani, consolidado como la máxima raqueta nacional y en pleno proceso de afianzarse en la élite del deporte blanco mundial, llega a esta cita con el impulso de su gran nivel en la gira sobre superficie rápida y con la mira puesta en seguir escalando posiciones. Enfrente tendrá a un rival exigente como Jacquet, en un mano a mano donde cada detalle táctico y la solidez desde el fondo de la pista serán determinantes para inclinar la balanza.

El certamen en tierras norteamericanas representa una escala fundamental dentro del calendario de verano, sirviendo además como preparación clave de cara al último Grand Slam de la temporada. Con la ilusión a cuestas y el apoyo de todo un país, el tenista guaraní se alista para dejar la bandera en lo más alto.