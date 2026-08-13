Shelton revalida su título en Canadá

Shelton, número 10 del mundo, se impuso a Nakashima (n.31) por 6-3 y 7-6(4) en solo 1 hora y 27 minutos, con lo que escalará a la sexta posición del ranking ATP una vez se añadan los puntos de Canadá.

El Masters 1.000 de Canadá es el séptimo título de la carrera de Shelton y el cuarto esta temporada después de los conquistados en Dallas, Múnich y Stuttgart.

Fue un torneo marcado por las ausencias de las grandes figuras: el italiano Jannik Sinner, el español Carlos Alcaraz y el serbio Novak Djokovic, y la eliminación precoz del resto de favoritos, como el alemán Alexander Zverev.

De hecho, Shelton fue el único 'Top 10' de la ATP que superó la tercera ronda en Montreal, un hecho inaudito. El rival mejor clasificado al que Shelton se tuvo que enfrentar para conquistar este Masters 1.000 fue el checo Jakub Mensik, número 17 del mundo.

El triunfo de Shelton pone fin a la racha de Sinner, ganador de los seis últimos Masters 1.000 disputados en París, Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma.

La historia estaba del lado de Shelton, que se había llevado los cinco enfrentamientos previos entre ambos, el último hace justo un año también en Canadá.

Este jueves, Shelton doblegó a Nakashima por sexta vez de la misma forma que fue arrollando a un rival tras otro en Montreal, con una férrea defensa de su saque que le permitió no ceder ni un solo set en todo el torneo.

El brasileño Joao Fonseca, en octavos de final, fue el último en hacerle un 'break'.

Nakashima también llegó a la final con un saque muy sólido. No cedió un solo 'break' en sus semifinales contra el español Rafa Jódar ni en cuartos de final contra el italoargentino Luciano Darderi.

En ese duelo, Shelton dominó con el 83 % de puntos con su saque, por solo un 69 % de Nakashima. Ese 31 % de puntos al resto le permitieron a Shelton romper el servicio de Nakashima dos veces en el primer set de manera consecutiva, en los juegos séptimo y noveno.

Nakashima se recompuso en el segundo, obligando a Shelton a ir a un 'tie-break'. Pero a Shelton no le tembló el pulso, se puso con tres bolas de torneo y tras dejar escapar la primera, cerró el partido al resto.

Shelton sirvió a una media de 200 kilómetros por hora en el primer saque por 194 de Nakashima, que terminó con ocho saques directos, por siete de Shelton.

La final que disputaron Shelton y Nakashima fue la primera entre dos estadounidenses en un Masters 1.000 desde la de Andy Roddick y Mardy Fish en Cincinnati en 2003 y la primera en Canadá desde el duelo entre Andre Agassi y Pete Sampras en 1995.

Además, Shelton se convirtió en el cuarto hombre en revalidar el título en Canadá dos años seguidos, junto a leyendas como Andy Murray (2009 y 2010), Novak Djokovic (2011 y 2012) y Rafael Nadal (2018 y 2019).