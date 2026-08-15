Landaluce remonta a Arnaldi y vuela a la tercera ronda en Cincinnati

Landaluce, número 67 del ránking mundial, estuvo abajo 2-4 en el tercer set ante Arnaldi (n.34), pero cerró el partido con cuatro juegos consecutivos para prolongar su camino en el cemento de Cincinnati.

Mostró carácter y paciencia Landaluce, en un partido que tuvo más de una hora de interrupción por lluvia.

En la tercera ronda se medirá con toda probabilidad con el serbio Novak Djokovic, que dominaba en ese mismo momento su partido de segunda ronda ante el argentino Tiago Agustín Tirante.

Por otro lado, se despidió de Cincinnati Bucsa, número 38 del ránking mundial, que perdió 6-2 y 6-2 contra Maja Chwalinska tras la batalla de más de dos horas ganada en primera ronda ante la húngara Panna Udvardy.

El programa de este sábado también verá el debut de Rafael Jódar, que se enfrentará al canadiense Denis Shapovalov tras la semifinal disputada el miércoles en Montreal.