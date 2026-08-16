Juan Manuel Cerúndolo remonta a Rinderknech, su hermano Francisco cae eliminado

Cerúndolo, 51 del mundo, remontó al francés Arthur Rinderknech (n.28) por 4-6, 7-6(3) y 7-6(5) en 3 horas y 34 minutos.

En tercera ronda, el pequeño de los Cerúndolo se enfrentará al canadiense Félix Auger-Aliassime, número 4 del mundo y segundo cabeza de serie en Cincinnati.

No corrió con la misma suerte su hermano Francisco (n.25), el argentino mejor clasificado, que cayó por 6-4 y 6-4 ante el portugués Nuno Borges (n.47) en 1 hora y 19 minutos.

Borges será el rival de Pablo Carreño (n.72) en la tercera ronda si el español supera este domingo al ruso Andrey Rublev (n.18).

Tampoco pasó de la segunda ronda en Cincinnati Trungelliti (n.91), que cayó ante el ruso Daniil Medvedev (n.7) por 6-4 y 7-5 en una hora y 46 minutos.

Por su lado, en el cuadro femenino, la colombiana Emiliana Arango (n.95), que en primera ronda venció a Venus Williams, cayó eliminada este domingo ante la polaca Iga Swiatek (n.5), ex número uno del mundo, por 6-3 y 6-0 en 1 hora y 12 minutos.