Alcaraz reaparece 4 meses después y avanza en el dobles mixto junto a Serena Williams

Alcaraz y Serena Williams triunfaron por 5-3 y 4-1 en la pista Arthur Ashe de Flushing Meadows en 58 minutos para citarse en la segunda ronda, prevista este mismo martes, con la suiza Belinda Bencic y el italiano Flavio Cobolli.

El dobles mixto del Abierto de Estados Unidos se disputa entre este martes y miércoles con un premio de un millón de dólares en juego para la pareja ganadora.

La pista Arthur Ashe ovacionó a Serena Williams y Carlos Alcaraz desde el primer momento en el que la megafonía anunció sus nombres.

Hacía cuatro años que en la Ashe no se anunciaba el nombre de Serena Williams, que en 2022 dio su primer adiós al tenis en el torneo individual para, según comentó la tenista entonces, "evolucionar" hacia nuevos proyectos fuera de la pista.

Para Alcaraz fue un regreso a la pista en la que, precisamente hace cuatro años, se coronaba con el primer 'grande' de su carrera y alcanzaba el número uno mundial.

El murciano, uno de los grandes ídolos de la afición neoyorquina, tenía los mejores recuerdos de la pista Ashe desde el año pasado, cuando volvió a llevarse el 'grande' de la Gran Manzana.

Su partido comenzó de forma lenta. Alcaraz, con camiseta morada sin mangas, abrió con el saque y sus rivales consiguieron la rotura inmediata que desequilibraba el choque.

Alcaraz sufrió con el saque, le costó conectar primeros servicios, pero logró anular las dos primeras bolas de set de sus rivales con 1-3 en el luminoso y cambió el rumbo del partido.

Encadenaron cuatro juegos seguidos y se llevaron el primer set 5-3, con una espectacular derecha ganadora de Serena y otra de Alcaraz para cerrar la manga.

La inercia del partido estaba a su favor y tanto Alcaraz como Serena aumentaron el nivel. Dominaron la segunda manga y la sentenciaron con un autoritario 4-1 para prolongar su camino en este mini torneo.