Alcaraz y Serena Williams se topan con Cobolli y Bencic y se despiden del dobles mixto

Alcaraz y Serena Williams desataron la euforia del público de la pista Arthur Ashe de Nueva York cuando saltaron al campo formando un dúo inédito. Se impusieron en la primera ronda a la pareja integrada por la neozelandesa Erin Routliffe y el británico Lloyd Glasspool, pero no pudieron pasar de la segunda ronda.

El segundo partido se disputó cerca de media hora después del primero para Alcaraz y Serena, cuyas opciones de avanzar se redujeron tras perder 7-4 el desempate del primer set.

Hasta ese momento, el dúo tuteó a Cobolli y Bencic y tuvo por momentos serias opciones de llevarse el primer set, aún más después de encadenar cuatro puntos seguidos en el desempate y ponerse arriba 4-3.

Pero tras perder la primera manga, Alcaraz y Serena bajaron su nivel competitivo y sufrieron un 4-1 en la segunda, lo que certificó su eliminación.

Alcaraz regresará a competir en categoría individual en el Abierto de Estados Unidos, del que es vigente campeón y que arranca este domingo.