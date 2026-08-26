La española Bucsa se une a Mertens y a Chwalinska en los octavos del abierto Monterrey

Bucs, número 40 del ránking de la WTA, se medirá en la siguiente ronda ante la checa Darja Vidmanova, 90 del mundo.

Cristina venció este día a la húngara Anna Bondar, 70 del orbe, en sets consecutivos por 6-4 y 6-3 en un juego en el que metió cinco ases y tuvo un 83 por ciento de puntos ganados con su primer servicio.

En el primer set, la ibérica rompió en el primer servicio, algo que fue clave para ganar la manga ante la reacción de la húngara.

Con la confianza de su lado, en la segunda manga Bucsa rompió en dos ocasiones a Bondar en los juegos seis y nueve para lograr su clasificación.

“Romper en el primer juego su saque fue fundamental para tomar confianza para lograr esta victoria. Confié mucho en mi juego y afortunadamente las cosas me salieron muy bien”, dijo Bucsa al final del partido.

También este día la húngara Panna Udvardy, 76 en la lista mundial, eliminó en los dieciseisavos de final a la austriaca Maya Joint por 7-6(5) y 6-1.

La uzbeka Maria Timofeeva no tuvo problemas para derrotar a la china Zhang Shuai por 6-1 y 6-3.

Y la checa Darja Vidmanova se impuso por 7-6(2) y 6-3 a la australiana Kymberly Birrell.

En los resultados de los partidos de octavos de final disputados este martes, la ucraniana Yuliia Starodubtseva eliminó con parciales de 6-4 y 6-3 a la indonesia Janice Tjen, séptima favorita del certamen.

La francesa Diane Parry le ganó 6-4 y 7-6(3) a ucraniana Oleksandra Oliynykova.

Y la austriaca Anastasia Potápova se retiró por una lesión en la espalda antes del inicio de su partido ante la checa Nikola Bartunkova; el lugar de Potápova lo ocupó la taiwanesa En-Shuo Liang.

La fase de octavos de final concluirá este miércoles con cinco juegos.

Cristina Bucs jugará con Maja Vidmanova, Elise Mertens se medirá a Panna Udvardy y Maja Chwalinska chocará con la estadounidense Alycia Parks.

La principal favorita, la rusa Ekaterina Alexandrova, número 19 en el ránking, contenderá contra la danesa Clara Tauson, número 42 del mundo.

Y la estadounidense Ann Li jugará ante la uzbeka Maria Timofeeva.

El Abierto de Tenis Monterrey de la WTA, que vive su decimoctava edición y que se juega sobre cancha dura, repartirá una bolsa de poco más de 1.2 millones de dólares en premios.