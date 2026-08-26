Nicolás Mejía liderará a Colombia en serie de la Copa Davis contra Países Bajos

El capitán de Colombia, Alejandro Falla, "contará en esta oportunidad con nuevos nombres" porque "quiere apostarle e ir dando confianza a tenistas que vienen haciendo carrera para lo que será el recambio", dijo la Federación Colombiana de Tenis (FCF) en un comunicado.

El equipo lo completan Nicolás Barrientos (944), Miguel Tobón (510), Samuel Heredia (643) y Johan Alexander Rodríguez (827).

La principal ausencia del equipo es Daniel Galán, ubicado en el puesto 334 del escalafón mundial, por diferencias con la FCF, que lo sacaron del equipo colombiano en 2024.

"Colombia se medirá ante el representativo europeo en las eliminatorias del Grupo Mundial I de la competencia. De ganar, en el 2027 jugarán los 'qualifiers', de no ser así, tendrían que ir a los 'play-offs' del mismo año", señaló la FCT.

El capitán Falla, por su parte, espera que "salga todo bien en esta oportunidad".

"Tenemos claro que no será un enfrentamiento fácil pero lo vamos a entregar todo", agregó el extenista.