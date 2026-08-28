Alcaraz confiesa que lidiar con "pensamientos intrusivos" fue lo más duro de recuperación

El campeón español, de 23 años, regresa a la competición individual en el Abierto de Estados Unidos -que ganó el año pasado- tras una tenosinovitis en la muñeca derecha, una acumulación de líquido en la vaina del tendón que le obligó a perderse citas clave como Roland Garros, Wimbledon y el reciente torneo de Cincinnati.

"Los primeros meses fueron algo difíciles para mí porque no podía hacer nada con el brazo derecho. Fue duro, pero al mismo tiempo disfruté del tiempo con mi familia y mis amigos, estando en casa", recordó Alcaraz durante una rueda de prensa previa a su debut en el último Grand Slam del año.

"En cuanto empecé a entrenar un poco, aunque no sabía cuándo iba a poder hacerlo, surgieron pensamientos realmente difíciles de gestionar; no sabía si estaría listo para Cincinnati o el US Open, o si me perdería toda la gira americana. Lidiar con esos pensamientos fue muy complicado", anotó el tenista.

Agregó que lidiar con esos "pensamientos intrusivos" fue "lo más difícil de afrontar" durante el proceso.

Pese a la gravedad de la dolencia, el jugador dejó claro que no ha modificado su estilo de juego para proteger la articulación.

Aseguró que no ha realizado ningún cambio técnico y que mantener su identidad en la pista es lo más importante para él. El tenista admitió que, en este punto de su regreso, el temor residual está solo en su cabeza y que debe confiar plenamente en las indicaciones de su equipo médico y técnico.

"Vamos a ver al Carlitos de la manera que siempre ha jugado", señaló el joven bajo una gorra negra con un bordado de unas alas doradas en la visera.

El tenista dijo que está deseoso de volver a la competición, pero que, en vez de centrarse en el resultado final, se está concentrando más en el proceso y en la salud.

"Pero para mí lo más importante es salir de este torneo sano", anotó.

No obstante, recalcó que muchos antes que él han demostrado que se puede ganar después de una lesión: "Federer, Nadal, muchísima gente ha demostrado que se puede ganar un Grand Slam después de haber estado lesionado mucho tiempo o de haber tenido una lesión muy dura".

Para preparar su retorno al formato de cinco sets, Alcaraz destacó una semana de entrenamientos intensivos en Murcia junto al danés Holger Rune. Esta preparación le ayudó a comprobar su estado físico y a darse cuenta de que estaba definitivamente listo para volver a competir.

Alcaraz busca en Nueva York revalidar el título que levantó en septiembre del año pasado. En esta edición no podrá reeditar la final de 2025 ante su gran rival, el italiano Jannik Sinner, que no disputará el torneo por una lesión en la rodilla derecha.

El estreno de Alcaraz ante el ruso Roman Safiullin, número 98 del ranking ATP, tendrá lugar entre el lunes 31 de agosto y el martes 2 de septiembre.

Después, Alcaraz se enfrentaría en una hipotética segunda ronda contra el ganador del partido entre el portugués Jaime Faria (n.70) y el estadounidense Jenson Brooksby (n.73).

El tenista murciano jugó el pasado lunes el dobles mixto junto a Serena Williams, pero cayeron en la segunda ronda del cuadro.