Brasil convoca a João Fonseca para el duelo con Suiza por la Copa Davis

La lista de convocados fue anunciada por el capitán del equipo brasileño de Copa Davis, Jaime Oncins, y la completan Gustavo Heide (número 128 en el ránking) y Matheus Pucinelli (254) para los partidos individuales, y Orlando Luz (13º en el ránking por parejas) y Rafael Matos (16).

Fonseca, que la semana pasada cumplió 20 años, es la mejor raqueta brasileña en la actualidad y este año avanzó hasta la tercera ronda en los abiertos de Roland Garros y Wimbledon.

El tenista carioca, sin embargo, desistió de disputar el Abierto de Estados Unidos, el último Grand Slam de la temporada, ante la necesidad de recuperarse totalmente de una lesión en el abdomen, para lo que inició un tratamiento la semana pasada en Río de Janeiro.

Brasil y Suiza se medirán en una cancha cubierta de piso duro en Río de Janeiro por un cupo en los clasificatorios de la Copa Davis, la instancia previa para buscar un lugar en las finales de la competencia mundial de tenis el próximo año.

Como anfitrión, Brasil vuelve a disputar un duelo de la Copa Davis en casa tras tres años compitiendo en el exterior.

"Estoy con una expectativa muy grande para la Copa Davis. Después de un buen tiempo, volver a jugar en Brasil con el apoyo de la afición es muy positivo. Estoy muy confiado en los jugadores", afirmó Oncins, citado en un comunicado de la Confederación Brasileña de Tenis.