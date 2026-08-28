Rosario recibirá a los Juegos Panamericanos Júnior 2029

Panam Sports confirmó este viernes que el III Panamericano juvenil tendrá lugar en Rosario, Provincia de Santa Fé, República Argentina, en el 2029. La inmediata cita panamericana de la entidad serán los Juegos de Lima, el año entrante.

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La otra candidata que llegó a la votación final fue Ciudad de Guatemala, que recibió 24 votos, perdiendo contra los 29 de la sede argentina ganadora. También fue electo el representante del organismo ante la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales.

Los principales referentes de los comités nacionales estuvieron presentes en la Asamblea General de la entidad, encabezada por su presidente, el chileno Neven Ilic, quien reveló a Rosario como sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029.

El evento fue la sexagésimo cuarta asamblea general en Lima, que se inauguró el jueves, con la presencia de autoridades locales, como la presidente peruana Keiko Fujimori, así como la titular del Comité Olímpico Internacional (COI), la sudafricana Kirsty Coventry. Esta recordó que también en Lima, en 2017, se llevó a cabo la asamblea del COI, donde se habían escogido las sedes de los Juegos Olímpicos París 2024 y Los Ángeles 2028.

La prolífica agenda de Panam Sports arrancó el lunes, con talleres y foros sobre mujeres en el deporte y seguridad en el deporte, que se compartió a los dirigentes de los 41 comités nacionales que integran la organización deportiva panamericana.

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El miércoles se realizó la acostumbraba inspección de instalaciones donde se celebrarán los Juegos Panamericanos de Lima 2027, así como la Villa Panamericana y la Villa Deportiva Nacional (Videna).