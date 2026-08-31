Alcaraz califica de "gran sorpresa" la eliminación de Djokovic

Tras superar su propio debut en Flushing Meadows, el murciano fue preguntado en rueda de prensa por el prematuro adiós del serbio, ganador de 24 Grand Slams, quien el domingo dejó en 'shock' al torneo al perder en cinco sets (7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1) ante el argentino Mariano Navone.

"Vi el quinto set y, obviamente, era la primera vez que Novak perdía en la primera ronda aquí en este torneo, así que es una gran sorpresa, para ser sincero", reconoció Alcaraz.

Antes de su cruce con Navone, número 49 de la clasificación mundial, Djokovic ostentaba un inmaculado balance de 19-0 en sus estrenos en el Abierto de Estados Unidos, una racha que se elevaba a 37-0 tomando en cuenta el resto de los 'grandes'.

"Que alguien como Novak caiga en primera ronda es sorprendente, pero esto es un Grand Slam y es realmente difícil superar cada ronda", reflexionó el español, quien el año pasado se coronó campeón del torneo neoyorquino.

"Todos los jugadores son muy duros y tienes que ganarte la victoria desde la primera bola hasta la última", añadió.

Djokovic figuraba en la misma mitad del cuadro que el español, lo que perfilaba un hipotético cruce entre ambos en las semifinales.

"Estaba en mi parte del cuadro, sí, pero en semifinales, y para mí las semifinales están muy lejos, así que solo intento centrarme en mi ronda", anotó el joven de 23 años.

Alcaraz se enfrentará en segunda ronda al portugués Jaime Faria (n.72) el miércoles 2 de septiembre.