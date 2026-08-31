El Big Three, ante el cierre de una era dorada

Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic dominaron el tenis masculino durante más de dos décadas. Entre los tres conquistaron 66 títulos de Grand Slam: 24 para Djokovic, 22 para Nadal y 20 para Federer. Ahora, por primera vez desde Roland Garros 2003, un torneo grande continúa sin la presencia de ninguno de los tres en su segunda ronda.

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El verdugo de Djokovic fue el argentino Mariano Navone, quien remontó para imponerse por 6-7, 7-5, 6-4, 6-2 y 6-1, después de cuatro horas y 36 minutos de partido. El serbio, de 39 años, sufrió además problemas físicos durante el encuentro, en una jornada marcada por el intenso calor y la humedad de Nueva York.

La eliminación tiene un valor estadístico enorme. Djokovic nunca había perdido en la primera ronda del US Open y su caída pone fin a una racha de 78 victorias consecutivas en el debut de un Grand Slam, una de las muestras más impresionantes de regularidad en la historia del tenis.

También se rompe una secuencia iniciada hace 23 años. Desde Roland Garros 2003, siempre hubo al menos un integrante del Big Three en la segunda ronda de cada Grand Slam. Aquella racha atravesó generaciones, cambios de superficie y distintos momentos de dominio, pero sobrevivió hasta este US Open.

Una regularidad fuera de serie

Las primeras rondas fueron, precisamente, uno de los grandes símbolos de la longevidad de este trío.

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Federer acumuló sus tropiezos iniciales principalmente en los primeros años de su carrera. Nadal, por su parte, solo perdió dos veces en un debut de Grand Slam: ante Steve Darcis en Wimbledon 2013 y frente a Fernando Verdasco en el Abierto de Australia 2016.

Djokovic había llevado esa consistencia todavía más lejos. Sus únicas derrotas en una primera ronda de Grand Slam se habían producido en sus dos primeras participaciones en el Abierto de Australia, ante Marat Safin en 2005 y Paul Goldstein en 2006. Desde entonces, durante dos décadas, el serbio había convertido el debut en una instancia prácticamente inexpugnable.

Hasta que apareció Navone.

La derrota no borra la dimensión de la carrera de Djokovic ni significa necesariamente su retiro. Pero sí representa un cambio de época. Federer se retiró en 2022, Nadal dejó atrás la competencia al máximo nivel y Djokovic, último representante activo del histórico trío, ya no pudo prolongar una presencia que parecía destinada a sobrevivir a todas las generaciones.

El relevo generacional

El tenis masculino vive ahora una etapa diferente. Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y otros integrantes de la nueva generación ocupan el centro de la escena y disputan el protagonismo que durante años perteneció casi exclusivamente a Federer, Nadal y Djokovic.

El Big Three no desaparece de la historia: queda convertido en una referencia difícilmente repetible. Sus 66 Grand Slam constituyen una cifra extraordinaria y explican por qué su dominio marcó una de las épocas más brillantes del deporte.

El US Open 2026 puede ser recordado, entonces, no simplemente por la derrota de Djokovic ante Navone, sino por lo que esa caída representa.

Por primera vez en 23 años, un Grand Slam avanza sin Federer, Nadal ni Djokovic.

El tenis, definitivamente, mira hacia adelante.