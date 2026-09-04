Rybakina apea a Jessica Bouzas por la vía rápida

Rybakina, número 2 del mundo, solo necesitó 68 minutos y cuatro 'breaks' (dos por set) para deshacerse de Bouzas (n.105).

La gallega, a remolque todo el partido, igualó el segundo set con un 'break' en el tramo final, pero Rybakina se lo devolvió al resto para sellar la clasificación.

En Nueva York, la kazaja busca asaltar el uno del mundo, algo que conseguirá si alcanza las semifinales, con independencia de lo que haga la actual líder del ranking, la bielorrusa Aryna Sabalenka, que lleva 98 semanas en lo más alto.

La salida de Bouzas, en la misma noche en la que fue eliminada Paula Badosa, deja a Cristina Bucsa como única española en la tercera ronda del torneo.