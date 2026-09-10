Paulo Carvallo: “Partimos como no favoritos, pero creo que eso es mejor”

Paraguay visita a Perú el viernes 18 y sábado 19 de setiembre por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026. El equipo nacional es visitante en la serie contra los incaicos en el Jockey Club del Perú de la ciudad de Lima. Este jueves, en la presentación, Paulo Carvallo palpitó el enfrentamiento.

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“Sabemos que partimos como no favoritos, pero en el fondo, yo creo que eso es mejor. Tirarles la responsabilidad a ellos por la localía, por ranking. En todos estos años que me tocó estar como jugador, capitán, sabemos que en el fondo vamos a tener oportunidad”, analizo el capitán del seleccionado.

Paulo Carvallo: El momento de Daniel Vallejo y “podemos dar un batacazo”

Carvallo destacó el momento de Daniel Vallejo, la raqueta uno de nuestro país, y también de Martín Vergara. “Digo son favoritos, pero en el fondo sabemos que podemos dar un batacazo porque le tenemos a Dani en un nivel espectacular y a Martín que acá pudo competir súper bien”, añadió.

“Vamos a luchar, vamos a competir, sabemos que va a ser duro, pero que en el fondo tenemos posibilidades. Los chicos son conscientes, que es lo importante”, finalizo Carvallo en una conferencia en la Asociación Paraguaya de Tenis (APT) en el predio de la Secretaría Nacional de Deportes (SND).