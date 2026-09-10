Daniel Vallejo y la serie de Copa Davis contra Perú: “Si ganamos sería algo histórico”

Paraguay enfrenta a Perú por el boleto a las eliminatorias de la Copa Davis 2026. Por el Grupo Mundial I del torneo de tenis más importante del mundo, la selección nacional disputa la serie de visitante: enfrenta a los incaicos en el Jockey Club del Perú, en la ciudad de Lima. Los partidos son el viernes 18 y sábado 19 de setiembre.

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La Asociación Paraguaya de Tenis (APT) presentó hoy al equipo capitaneado y dirigido por Paulo Carvallo: Adolfo Daniel Vallejo, Martin Vergara, Hernando Escurra y Álvaro Frutos. A una semana de la llave, la raqueta 1 de nuestro país analizó el duelo y señaló que una victoria sería “algo histórico muy grande”.

"SE PUEDE DAR"



➡️El mejor tenista paraguayo en la actualidad, Daniel Vallejo, habló de lo que será la serie de la Copa Davis señalando que ganar seria algo histórico y que darán lo máximo para conseguir la victoria#CardinalDeportivo #ElJuegoQueSentimos #730AM pic.twitter.com/RItN1L1fGJ — ABC Deportes (@ABCDeportes) September 10, 2026

“La verdad que si ganamos esta serie sería algo histórico muy grande porque ellos tienen un equipo muy completo. Será muy trabajada esta victoria”, mencionó Vallejo. “Estamos trabajando de la mejor manera. Vamos a dar lo mejor que podemos y si se da, se da, y si no, bueno, a seguir”, explicó el paraguayo.

¿Qué dijo Daniel Vallejo sobre el equipo nacional en la Copa Davis?

Vallejo, quien viajó a Paraguay después de disputar la primera ronda del US Open, habló del momento del equipo nacional. “Creo que los chicos cada vez tenemos más experiencia, incluido yo. Vengo jugando en estadios muy grandes, con mucha gente, y eso me va a ayudar a prepararme para esta serie”, puntualizó.

Paraguay, que en los playoffs del Grupo Mundial I eliminó a Rumanía, viaja el domingo a Perú con el fin de realizar una breve aclimatación. “Ya jugué varias veces en ese club, ya jugué varias veces en Lima, así que vamos a tener varios días de adaptación, vamos a poder entrenar bien”, culminó Vallejo en la conferencia en la sede de la APT.