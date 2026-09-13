El argentino Díaz Acosta arrolla al serbio Lajovic en la final

El partido se rompió en el iguales del quinto juego, con saque de Díaz Acosta, cuando el zurdo bonaerense encadenó diez puntos consecutivos para ponerse 5-2 y embolsarse la primera manga con una segunda rotura en su primer 'set-ball', gracias a un espléndido 'drive' paralelo (6-2).

Lajovic comenzó de forma catastrófica el segundo parcial, pues entregó el primer juego en blanco y perdió seguidamente su turno de servicio con dos dobles faltas, en el primer y el último punto del juego, lo que permitió a Díaz Acosta dispararse en el tanteo hasta el 5-0.

El veterano jugador belgradense evitó el 'rosco' al adjudicarse el sexto juego, pero no pudo impedir que el argentino ganase el encuentro al aprovechar su tercera bola de partido con una derecha invertida que botó dentro del cuadro de servicio.

Facundo Díaz Acosta, de 25 años, atesora un título en el circuito principal de la ATP y conquistó en Sevilla su duodécimo entorchado individual en categoría Challenger, el sexto en un 2026 de ensueño en el que ya había ganado en Tigre (Argentina), San Leopoldo (Brasil), Francavilla (Italia), Milán (Italia) y San Marino.