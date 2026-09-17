Perú vs. Paraguay: cruces definidos en el Grupo Mundial I de Copa Davis

La Copa Davis sorteó hoy los enfrentamientos de Perú vs. Paraguay por el Grupo Mundial I. El equipo nacional, dirigido y capitaneado por Paulo Carvallo, juegan este fin de semana por el boleto de clasificación a la eliminatorias del torneo de tenis más importante del mundo. La serie es en el Jockey Club del Perú, en la ciudad de Lima.

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Daniel Vallejo, número 58 en el ránking ATP, es single 1 y Hernando Escurra (2151°) es single 2 del combinado guaraní. Por su lado, Martín Vergara (859°) está programado para el dobles. Por su lado, Ignacio Buse (35°) es el uno y Juan Pablo Varillas (190°) es el dos. En el duelo de parejas, Arklon Huertas del Pino (234°) es el elegido en el local.

La serie en la capital peruana comienza el viernes 18 a las 18:00, hora de nuestro país, con dos encuentros de singles: Ignacio Buse vs. Hernando Escurra en el Partido 1 y posteriormente, Juan Pablo Varillas vs. Daniel Vallejo en el Partido 2. El choque de dobles y los últimos dos juegos (ambos individuales) son el sábado 19 desde las 16:00.

Copa Davis 2026: Los cruces de Perú vs. Paraguay en el Grupo Mundial I

Viernes 18 de setiembre

Partido 1 - 18:00

Ignacio Buse vs. Hernando Escurra

Partido 2 - A continuación

Juan Pablo Varillas vs. Daniel Vallejo

Sábado 19 de setiembre

Partido 3 - 16:00

Arklon Huertas del Pino-Ignacio Buse vs. Daniel Vallejo-Martín Vergada del Puerto

Partido 4 - A continuación

Ignacio Buse vs. Daniel Vallejo

Partido 5 - A continuación

Juan Pablo Varillas vs. Hernando Escurra

Copa Davis: ¿Cómo está el historial de Perú vs. Paraguay?

Paraguay enfrenta a Perú por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026. En el historial de enfrentamientos, jugaron en 5 oportunidades: el balance es favorable para los incaicos, que ganaron 4 sobre 1 solo triunfo guaraní. Las victorias peruanos fueron en 1993, 2002, 2005 y 2011, mientras que la única vez que los paraguayos lograron celebrar fue en 1982.