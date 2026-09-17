Tenis
17 de septiembre de 2026 a la - 16:09

Perú vs. Paraguay: cruces definidos en el Grupo Mundial I de Copa Davis

Adolfo Daniel Vallejo celebra la victoria y el ascenso de Paraguay al Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026 luego de superar 3-1 a Rumania en los playoffs en el Club Internacional de Tenis (CIT), en Asunción, Paraguay.
Adolfo Daniel Vallejo celebra la victoria y el ascenso de Paraguay al Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026 luego de superar 3-1 a Rumania en los playoffs en el Club Internacional de Tenis (CIT), en Asunción, Paraguay.

La Copa Davis sorteó los enfrentamientos de Perú vs. Paraguay en el Grupo Mundial I. La serie, en el Jockey de Lima, empieza el viernes 18 de setiembre.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La Copa Davis sorteó hoy los enfrentamientos de Perú vs. Paraguay por el Grupo Mundial I. El equipo nacional, dirigido y capitaneado por Paulo Carvallo, juegan este fin de semana por el boleto de clasificación a la eliminatorias del torneo de tenis más importante del mundo. La serie es en el Jockey Club del Perú, en la ciudad de Lima.

Lea más: Juegos Odesur 2026: Del triunfo de Paraguay a las 15 medallas

Daniel Vallejo, número 58 en el ránking ATP, es single 1 y Hernando Escurra (2151°) es single 2 del combinado guaraní. Por su lado, Martín Vergara (859°) está programado para el dobles. Por su lado, Ignacio Buse (35°) es el uno y Juan Pablo Varillas (190°) es el dos. En el duelo de parejas, Arklon Huertas del Pino (234°) es el elegido en el local.

Daniel Vallejo Dani sonríe con su equipo, todos con ropa de tenis en ambiente festivo durante la Copa Davis.
Adolfo Daniel Vallejo y Martín Vergara (d), tenistas de Paraguay, en el sorteo de partidos de la serie contra Perú en el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026.

La serie en la capital peruana comienza el viernes 18 a las 18:00, hora de nuestro país, con dos encuentros de singles: Ignacio Buse vs. Hernando Escurra en el Partido 1 y posteriormente, Juan Pablo Varillas vs. Daniel Vallejo en el Partido 2. El choque de dobles y los últimos dos juegos (ambos individuales) son el sábado 19 desde las 16:00.

Copa Davis 2026: Los cruces de Perú vs. Paraguay en el Grupo Mundial I

Viernes 18 de setiembre

Partido 1 - 18:00

  • Ignacio Buse vs. Hernando Escurra

Partido 2 - A continuación

  • Juan Pablo Varillas vs. Daniel Vallejo

Sábado 19 de setiembre

Partido 3 - 16:00

  • Arklon Huertas del Pino-Ignacio Buse vs. Daniel Vallejo-Martín Vergada del Puerto

Partido 4 - A continuación

  • Ignacio Buse vs. Daniel Vallejo

Partido 5 - A continuación

  • Juan Pablo Varillas vs. Hernando Escurra
Paulo Carvallo (se. de izq. a der.), capitán de Paraguay en la Copa Davis.
Paulo Carvallo (se. de izq. a der.), capitán de Paraguay en la Copa Davis.

Copa Davis: ¿Cómo está el historial de Perú vs. Paraguay?

Paraguay enfrenta a Perú por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026. En el historial de enfrentamientos, jugaron en 5 oportunidades: el balance es favorable para los incaicos, que ganaron 4 sobre 1 solo triunfo guaraní. Las victorias peruanos fueron en 1993, 2002, 2005 y 2011, mientras que la única vez que los paraguayos lograron celebrar fue en 1982.