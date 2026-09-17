Juegos Odesur 2026: Del triunfo de Paraguay a las 15 medallas

El Team Paraguay volvió a sumar medallas este miércoles 17 de setiembre en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. En una nueva jornada de competencias en suelo argentino, la delegación nacional conquistó dos preseas de bronce y una de plata entre el Remo y Bochas. Además, la Albirroja debutó con victoria 2-1 sobre el anfitrión en el Fútbol masculino.

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En comienzo del día, Alejandra Alonso y Nicole Martínez subieron al tercer lugar del podio en el Remo Doble Par Femenino. La dupla guaraní finalizó por detrás de las brasileñas Beatriz Tavares y Jennifer Almeida (oro) y las chilenas Christina y Victoria Hostetter en las aguas de la Laguna Setúbal de la Costanera Este de Santa Fe.

En el mismo escenario, Alonso y Martínez, junto a Fiorela Rodríguez y Agustina López, culminaron en el tercer puesto del Remo Cuatro sin Timonel Femenino. Por su parte, Thaila Kreuz y Marcos Moreira terminaron en el segundo lugar en Bochas Punta Rafa Volo Mixto al perder 12-2 con la pareja chilena Rodolfo Gálvez Monsalve y Franca Martini Bozzo.

Paraguay debutó con victoria en Odesur: Los goleadores del triunfo

La selección de Paraguay Sub 20 debutó con victoria en el Fútbol masculino de los Juegos Odesur Santa Fe 2026. Ganadores del oro en Asunción 2022, la última edición del certamen, la Albirroja remontó y derrotó 2-1 a Argentina en el Marcelo Bielsa de Rosario. Junior Gamarra y Pedro Zarza convirtieron los tantos de los dirigidos por Antolín Alcaraz.

El gol de Junior Gamarra en el 1-1 de Paraguay vs. Argentina en Odesur

El gol de Pedro Zarza para el 2-1 de Paraguay vs. Argentina en Odesur