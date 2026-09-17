Tabilo abre ante Mérida la serie entre Chile y España por Copa Davis

La serie se disputará entre el sábado 19 y domingo 20 de septiembre en el Court Central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional De Santiago para entrar entre los ocho mejores equipos del mundo.

Tabilo, 28 del ranking ATP, tendrá la responsabilidad por los locales de buscar el primer punto ante Mérida, ubicado en el puesto 41 de la clasificación individual.

“Me siento bien físicamente, vengo jugando bien nivel y Mérida también. Muy motivado e ilusionado con lo que puede ser para darle una alegría a Chile”, dijo Tabilo en conferencia de prensa tras el sorteo.

“Muy ilusionado de intentar ayudar al equipo que es el objetivo y dar el cien por cien de mí”, aseguró Mérida.

El orden de juego para el certamen se determinó este jueves en Santiago, donde se estableció que el segundo partido de sencillos enfrentará al chileno Cristian Garín (133) con el español de 19 años Rafael Jódar, decimocuarto del ranking ATP.

“Estoy bien, es verdad que tuve unos problemas estomacales, pero tenemos muchas ganas de empezar y dar nuestro mejor nivel también sabiendo que el ambiente va a ser difícil”, comentó Jódar en referencia a la tradicional presión del público chileno.

“Son escenarios que te hacen mejorar y que dejan mucha experiencia”, añadió.

En el partido de dobles jugarán la dupla chilena compuesta por Tabilo y Tomás Barrios ante los españoles Jaume Munar y Pedro Martínez.

El quinto partido, por su parte, tendrá a Garín frente a Mérida y las dos mejores raquetas de ambos equipos, Tabilo y Jódar, quedarían para una posible definición de la serie en caso de no suceder en los primeros enfrentamientos.

La serie entre Chile y España es la primera vez que se celebra en territorio chileno, en un historial de dos enfrentamientos previos entre 1928 y 1965.

El estadio tendrá un aforo de 5.600 espectadores y las entradas se agotaron en medio de la celebración en Chile de las Fiestas Patrias, una celebración del aniversario del país.