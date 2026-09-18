Daniel Vallejo y la Copa Davis vs. Perú: “Representar a mi país no es una presión”

La Copa Davis disputa hoy la serie Perú vs. Paraguay por el Grupo Mundial I. El equipo nacional, que regresó a la etapa después de 21 años (la última vez en 2005), visita a los incaicos en el Jockey Club del Perú. Este viernes, en el comienzo de la llave, juegan Adolfo Daniel Vallejo y Hernando Escurra, quienes disputan los partidos de singles desde las 18:00, hora de nuestro país.

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Luego de confirmar los enfrentamientos en Lima, Vallejo palpitó el duelo y aseguró que “enfrento a un equipo muy completo”. “Siempre que juego una Copa Davis, paso por la misma situación. Si bien esta vez creo que me enfrento a un equipo muy completo, tengo que demostrar mi cien por ciento en cada punto que juegue”, manifestó el paraguayo de 22 años.

Daniel Vallejo: ¿A quién enfrenta hoy en el singles de Copa Davis vs. Perú?

Vallejo juega el segundo encuentro del día: posterior a Ignacio Buse vs. Hernando Escurra, el tenista número 58 del ránking ATP mide a Juan Pablo Varillas, ubicado en el puesto 190. “Para mí representar a mi país no es una presión, sino un orgullo”, aseguró el guaraní. “No pienso mucho en el resultado, sino en tratar de representar de la mejor manera”, añadió.

“Voy a dar mi ciento por ciento en cada punto a los dos jugadores contra los que voy a jugar. Y tanto en dobles, ya nos conocemos entre todos.Me emociona muchísimo que va a haber tanta gente. Va a ser una linda serie para el público, para nosotros los jugadores. Y estoy preparado al cien por ciento para dar lo mejor”, finalizó la raqueta uno de Paraguay en el certamen.