Tenis
18 de septiembre de 2026 a la - 09:12

Daniel Vallejo y la Copa Davis vs. Perú: “Representar a mi país no es una presión”

Adolfo Daniel Vallejo, tenista paraguayo, en el entrenamiento de Paraguay antes de disputar la Copa Davis contra Perú por el Grupo Mundial I.
Adolfo Daniel Vallejo, tenista paraguayo, en el entrenamiento de Paraguay antes de disputar la Copa Davis contra Perú por el Grupo Mundial I.aptenis.py

Daniel Vallejo palpitó la serie de Copa Davis frente a Perú por el Grupo Mundial I. Los singles comienzan hoy.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La Copa Davis disputa hoy la serie Perú vs. Paraguay por el Grupo Mundial I. El equipo nacional, que regresó a la etapa después de 21 años (la última vez en 2005), visita a los incaicos en el Jockey Club del Perú. Este viernes, en el comienzo de la llave, juegan Adolfo Daniel Vallejo y Hernando Escurra, quienes disputan los partidos de singles desde las 18:00, hora de nuestro país.

Lea más: Perú vs. Paraguay: cruces definidos en el Grupo Mundial I de Copa Davis

Luego de confirmar los enfrentamientos en Lima, Vallejo palpitó el duelo y aseguró que “enfrento a un equipo muy completo”. “Siempre que juego una Copa Davis, paso por la misma situación. Si bien esta vez creo que me enfrento a un equipo muy completo, tengo que demostrar mi cien por ciento en cada punto que juegue”, manifestó el paraguayo de 22 años.

Adolfo Daniel Vallejo, tenista paraguayo, en el entrenamiento de Paraguay antes de disputar la Copa Davis contra Perú por el Grupo Mundial I.
Adolfo Daniel Vallejo, tenista paraguayo, en el entrenamiento de Paraguay antes de disputar la Copa Davis contra Perú por el Grupo Mundial I.

Daniel Vallejo: ¿A quién enfrenta hoy en el singles de Copa Davis vs. Perú?

Vallejo juega el segundo encuentro del día: posterior a Ignacio Buse vs. Hernando Escurra, el tenista número 58 del ránking ATP mide a Juan Pablo Varillas, ubicado en el puesto 190. “Para mí representar a mi país no es una presión, sino un orgullo”, aseguró el guaraní. “No pienso mucho en el resultado, sino en tratar de representar de la mejor manera”, añadió.

“Voy a dar mi ciento por ciento en cada punto a los dos jugadores contra los que voy a jugar. Y tanto en dobles, ya nos conocemos entre todos.Me emociona muchísimo que va a haber tanta gente. Va a ser una linda serie para el público, para nosotros los jugadores. Y estoy preparado al cien por ciento para dar lo mejor”, finalizó la raqueta uno de Paraguay en el certamen.