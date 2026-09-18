Paraguay suma dos importantes victorias en la tercera ronda de la Olimpiada de Ajedrez

Paraguay tuvo una jornada positiva en la tercera ronda de la Olimpiada de Ajedrez, con victorias tanto en la categoría absoluta como en la femenina.

Lea más: Prometedor III South American Fighting Championship (SFC) Paraguay 2026

El equipo absoluto se impuso por 2,5-1,5 a Namibia, combinado preclasificado en el puesto 125, en un enfrentamiento en el que la representación paraguaya logró hacer valer su mayor fuerza ajedrecística.

El IM Antonio Almirón fue el encargado de conseguir el punto decisivo para Paraguay. El seleccionado nacional completó una actuación sólida y, mediante un planteamiento estratégico de equipo, consiguió los puntos necesarios para asegurar el triunfo en el match.

El conjunto paraguayo estuvo integrado por el GM Guillermo Vázquez, el IM Antonio Almirón, el IM Sebastián Melián y Enrique Alló. Por Namibia jugaron el IM Dante M. Beukes, Bernhard Schwarz, FM Leonhard Mueller y CM Charles Eichab.

Victoria perfecta en femenino

En la competencia femenina, Paraguay protagonizó una actuación contundente y derrotó por 4-0 a Cabo Verde, logrando el pleno de puntos en el enfrentamiento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La selección, capitaneada por Elisa González, estuvo conformada por la WIM Gabriela Vargas, WCM Fiorella Mayeregger, WFM Renata Mayeregger y CM Helen Montiel, quienes consiguieron los cuatro puntos en disputa.

Con este resultado, el equipo femenino mantiene un buen ritmo de competencia y continúa avanzando en el certamen internacional, mientras que la representación absoluta también suma una victoria importante tras su ajustado triunfo frente a Namibia.