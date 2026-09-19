Copa Davis: Paraguay recupera un punto con la dupla Vergara-Vallejo

El partido, disputado en 1 hora y 38 minutos, tuvo a los paraguayos más efectivos en los momentos decisivos. Vallejo y Vergara aprovecharon tres de las cuatro oportunidades de quiebre que generaron, mientras que los peruanos solo concretaron una de cinco.

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La dupla paraguaya también terminó con ventaja en los puntos ganados, 74 contra 59, y se mostró especialmente sólida con el segundo servicio, con un 74% de puntos ganados en esa situación.

Con el triunfo, Paraguay mantiene sus posibilidades de quedarse con la serie. Ahora llegará el cuarto partido, que enfrentará nuevamente a Dani Vallejo con Ignacio Buse.

El tenista paraguayo tendrá la oportunidad de igualar la eliminatoria. Si Vallejo consigue la victoria, la serie quedará 2-2 y todo se definirá en el quinto y último partido, entre el paraguayo Hernando Escurra y el peruano Juan Pablo Varillas.

La jornada, por lo tanto, entra en su tramo decisivo con Paraguay todavía en carrera después de la importante victoria conseguida en el dobles.