Protestas frente al Lincoln Financial Field contra el concierto de Ed Sheeran

Decenas de personas portando pancartas con lemas como “Free Palestine” y banderas palestinas se congregaron hoy frente al Lincoln Financial Field, donde tenía lugar el primer concierto del ícono pop Ed Sheeran desde que Macklemore fue excluido del “Loop Tour”.

El rapero estadounidense fue expulsado de la gira del cantautor británico por hacer comentarios propalestinos en el escenario. Los manifestantes protestaron hoy contra esa medida, que calificaron como un acto de censura.

Después de que el autor de “Thrift Shop” fue retirado del cartel, los demás teloneros de Sheeran, Finneas, Aaron Rowe y Lukas Graham, así como la banda irlandesa Beoga, renunciaron voluntariamente a participar en la gira en señal de protesta y solidaridad con su colega.