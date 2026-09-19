Copa Davis: Dani Vallejo triunfa y revive a Paraguay, que iguala la serie ante Perú

Paraguay volvió a ponerse de pie en la serie de Copa Davis ante Perú. Dani Vallejo protagonizó una batalla de 3 horas y 44 minutos ante Ignacio Buse y consiguió una victoria por 5-7, 7-5 y 7-6 (3) que igualó la eliminatoria 2-2.

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El número uno paraguayo tuvo que apelar nuevamente al esfuerzo físico y mental después de haber disputado horas antes el partido de dobles, en el que junto a Martín Vergara derrotó a la dupla peruana integrada por Buse y Arklon Huertas del Pino.

Ante un estadio lleno en Lima, Vallejo comenzó el partido con la obligación de mantener con vida a Paraguay y terminó imponiéndose en un dramático tercer set que se definió en el tie break.

Buse se quedó con el primer parcial por 7-5, pero el paraguayo reaccionó y logró igualar el partido al imponerse por el mismo marcador en el segundo set. En el capítulo decisivo, ambos sostuvieron su servicio hasta llevar la definición al tie break, donde Dani mostró mayor precisión y cerró la remontada por 7-3.

Los números de una batalla

El partido reflejó la paridad entre ambos jugadores. Buse conectó 6 aces, contra 5 de Vallejo, mientras que el paraguayo cometió cuatro dobles faltas frente a dos del peruano.

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Dani tuvo un 61% de primeros servicios, frente al 57% de Buse, y fue más efectivo cuando consiguió poner la primera pelota en juego: ganó el 69% de los puntos con su primer servicio, contra el 62% de su rival.

También sacó ventaja con el segundo servicio, con un 61% de puntos ganados, frente al 53% de Buse.

En las oportunidades de quiebre, ambos terminaron con cinco breaks concretados, aunque el peruano tuvo 14 posibilidades y Vallejo dispuso de 19. En el total de puntos, el paraguayo terminó arriba 139-127, una diferencia que refleja la enorme exigencia del encuentro.

Todo queda en manos de Escurra

Con el triunfo de Vallejo, Paraguay igualó 2-2 la serie y la clasificación a la siguiente instancia del Grupo Mundial I se definirá en el quinto y último partido.

El encargado de buscar la victoria decisiva será Hernando Escurra, quien enfrentará al peruano Juan Pablo Varillas.

Después de la victoria en el dobles y el maratónico triunfo individual de Vallejo, Paraguay llega al último capítulo con la posibilidad de cerrar una remontada en Lima y avanzar en la Copa Davis.