Gustavo Costas: “Esperábamos haber sacado más puntos; teníamos los dos penales...”

Para abrir la conferencia, el estratega azulgrana quiso poner de relieve el esfuerzo de los simpatizantes que desafiaron las inclemencias del tiempo para acompañar al equipo en las gradas, resaltando que la unión entre todos los estamentos del club es la única vía para alcanzar los objetivos. “Primero quería agradecer a toda la gente que vino, por cómo estaba el tiempo, y vinieron igual; así que, como lo dije el primer día que vine, esto lo sacamos entre todos. No es que lo saca el técnico, o un jugador, o un preparador físico; si estamos todos juntos, va a ser más fácil. Así que les agradezco de corazón, la verdad, que hayan venido hoy en un día que parecía que se venía el mundo abajo”.

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Un arranque prometedor y un final con suspenso

El análisis táctico del DT se dividió claramente en dos mitades. Si bien destacó el gran volumen ofensivo del equipo en la etapa inicial, encendió las alarmas por la cantidad de ocasiones desperdiciadas que terminaron complicando un trámite que debió resolverse mucho antes. “Del partido, el primer tiempo me gustó mucho; hemos llegado muchísimo y hemos desperdiciado muchísimas situaciones, algo que es alarmante, porque los partidos se ganan haciendo goles, y nosotros hoy sufrimos hasta el final en un partido donde, capaz, si estábamos más derechos, podríamos haber definido en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo ya tuvieron situaciones también, dos o tres; no fueron muchas, pero no puedes dejar pasar un partido que lo tenías y te perdías situaciones de gol”, señaló Costas.

Autocrítica, entrega y el respaldo total al plantel

El argentino reconoció los baches futbolísticos del complemento —donde el equipo cayó en imprecisiones que le dieron vida al rival—, pero ratificó el compromiso absoluto de sus jugadores de cara a lo que viene en el torneo. “Es algo que tenemos que corregir, por eso a la gente le digo que apoyen, que vengan, que nosotros vamos a dejar todo, todo vamos a dejar por el club, y lo necesitamos a ellos. Como digo, a los jugadores: podemos jugar bien, mal, regular, pero vamos a dejar todo, y ojalá juguemos bien también. Por eso el primer tiempo me gustó, y en el segundo perdíamos pelotas muy tontas, pases muy tontos, y los agrandamos a ellos, pero tuvimos situaciones también. En el segundo tiempo tuvimos más situaciones todavía, cerca y adentro del área, y no las pudimos concretar”, explicó.

Mirando al futuro con optimismo y plantel completo

A pesar de los puntos dejados en el camino en fechas anteriores y los pasajes adversos, el entrenador se mostró satisfecho con el rendimiento colectivo y celebró la recuperación paulatina de los futbolistas que venían relegados por lesiones. “La verdad estoy contento, esperábamos haber sacado más puntos; teníamos los dos penales (contra Libertad y Guarani), los dos fueron casi en el mismo minuto. Pero yo la verdad estoy contento con el grupo; se están recuperando casi todos ahora, nos jugamos a veces, la de Fabricio Domínguez y Sergio Araújo fue, pero no entró. Pero vamos sumándolos para que ya estén adentro del grupo todos, porque como les digo a la gente que esto lo ganamos entre todos, a ellos le digo también: a todos necesitamos. Así que, gracias a Dios, se están recuperando y están entrenando con nosotros”, concluyó.