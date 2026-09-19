Gustavo Costas respalda a Pablo Vegetti: “Mientras siga haciendo goles, el 9 está para eso”

El rol del goleador y la comparación con Adrián “Maravilla” Martínez

Ante la consulta sobre lo que todavía le puede faltar al atacante en el juego colectivo, el estratega azulgrana defendió su función principal dentro del esquema del equipo, comparándolo con otra gran figura que le tocó dirigir en el pasado. “Mientras siga haciendo goles, el 9 está para eso. Nosotros teníamos a “Maravilla” Martínez (en Racing), ¿qué le vas a pedir, que te dé un pase? No, que haga el gol. Pablo jugó en ligas importantes, muy importantes, en cuadros muy importantes, en Brasil; son jugadores que son muy profesionales, eso vale, como Gastón también, como Gastón Giménez también. Son muy profesionales, te das cuenta, y nosotros los necesitamos”.

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La exigencia constante y el profesionalismo como bandera

Costas profundizó en la mentalidad que busca inculcarle a todo el plantel, señalando que la búsqueda de la perfección es diaria y que el profesionalismo a lo largo de los años es la clave para mantenerse vigente en la alta competencia. “Y bueno, a todos le falta siempre, nunca te vas a quedar conforme; un día capaz hoy te quedaste con Guillermo Benítez, y después al otro día te quedas con Iván Ramírez, y al otro día con otro, qué sé yo... Entonces, siempre nosotros entrenamos para sacarle el jugo a ellos, nosotros tratamos de inculcarlo, de meterle más, de que no baje el brazo nunca”.

El argentino destacó además el nivel de profesionalismo del ‘Pirata’: “Hoy en día hay jugadores que tienen 41 o 42 años y están jugando, ¿y eso por qué? Porque se cuidan, porque cambian su ritmo de vida, y capaz que lo lograron a los 30 años cambiar, entonces eso lo que está pasando es muy bueno. Así que, como le falta, le va a faltar, nos falta a todos, pero yo pienso que gracias a Dios está haciendo goles, y desde que vinimos nosotros hizo, cuatro goles en cinco partidos”.

Rendimiento en alza y respaldo a todo el plantel

Para cerrar, el DT valoró el excelente promedio de anotaciones que trae el delantero desde su llegada y aprovechó para destacar la levantada de otros nombres importantes del equipo, como el arquero Manuel Roffo, ratificando su objetivo de exprimir al máximo el potencial de cada futbolista. “Entonces, la verdad que si sigue en este ritmo, es buenísimo. Claro, sí, pero lo más seguro que puede dar más, todos pueden dar más. A Manuel Roffo me parece que no lo querían mucho y estos últimos dos o tres partidos la verdad que nos salvó en algún momento, estuvo. Yo siempre trato de sacarle lo mejor a cada jugador”.