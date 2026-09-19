Perú amplía su ventaja a 2-0 frente a Paraguay tras el triunfo de Varillas

Varillas (puesto 190 ATP) sacó adelante el segundo partido de individuales después de perder ante Vallejo (58 ATP) el primer set por 5-7 y remontar en el segundo y el tercero por 7-6 y 6-3, respectivamente.

Con esta ventaja, el equipo peruano afrontará el sábado el partido de dobles que disputará la pareja peruana de Ignacio Buse y Arklon Huertas del Pino contra la paraguaya de Vallejo y Martín Vergara.

Este viernes más temprano, Buse (35 ATP) venció por 2-1 a Hernando Escurra (2.151 ATP) en un partido que resultó más disputado de lo que se esperaba, que le dio el primer punto de la serie a Perú.

Buse necesitó tres horas y media para imponerse a Escurra con parciales 7-6, 4-6 y 7-5 en la cancha de polvo de arcilla del Jockey Club, que lució abarrotado de hinchas peruanos para apoyar a la figura del tenis local.

El cuarto partido de la ronda será el sábado entre Buse y Vallejo, y el último encuentro lo jugarán Varillas contra Escurra.