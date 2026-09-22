Alcaraz: "Va a ser una gran prueba para mí"

El murciano aterrizó este lunes en la capital londinense y realizó su primer entrenamiento en el O2, donde desde este viernes y hasta el domingo se disputará el torneo de exhibición que organiza cada año el suizo Roger Federer.

"Es mi primera vez en Londres este año, así que tengo muchas ganas. Además es la primera vez que juego en el O2 y ha sido un momento muy especial", dijo este martes el tenista murciano en la zona mixta del evento londinense.

Esta será la tercera edición de Alcaraz en el equipo europeo, triunfando en 2024, pero cayendo frente al Resto del Mundo el año pasado.

"Eché de menos levantar el título el año pasado, haré todo lo que pueda para recuperarlo. Va a ser una gran prueba para mí", respondió 'Carlitos', que volvió al circuito en el pasado US Open tras más de cuatro meses de inactividad al dañarse la muñeca en abril durante la disputa del Conde de Godó.

Su baja en el circuito, unido a los problemas que sufrió el italiano Jannik Sinner en París y su ausencia en Nueva York, ayudaron a que el alemán Alexander Zverev, hasta hace unos meses el mejor tenista de la historia sin un título de Grand Slam en sus vitrinas, consiguiera anotarse el triunfo final en Roland Garros y el US Open.

El español y el alemán se encontraron este martes en el O2.

"¿Cómo se siente?", le dijo Alcaraz a Zverev en referencia a su segundo Grand Slam, riéndose el germano y respondiendo "dímelo tú". En la breve conversación, los dos tenistas recordaron el divertido momento que vivió el de Hamburgo cuando no se dio cuenta que ya había ganado el torneo neoyorquino. "Pensaba que iba 5-2", recordó el tenista.

"Él es el mejor tenista del mundo ahora mismo. Alex va a ser una gran arma. Voy a intentar ayudar todo lo que pueda", aseguró el español en zona mixta.