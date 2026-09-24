Alcaraz y Jódar debutarán el viernes en la Laver Cup

La jornada inaugural de la Laver, que se disputa este año en Londres, la abrirá el noruego Casper Ruud contra el argentino Francisco Cerúndolo, seguido del duelo entre Mensik y Brandon Nakashima.
En la jornada de tarde será el turno para Jódar, que debuta en la competición contra el anárquico Bublik, uno de los tenistas más entretenidos del circuito.
El día lo cerrará el dobles, con la pareja Alcaraz/Mensik frente a Bublik y Fritz.
Mientras que esta es la primera participación de Jódar en la Laver Cup, esta es la tercera aparición para Alcaraz, que ya estuvo en 2024, con triunfo para Europa, y en 2025, con victoria para el Resto del Mundo.
Los partidos del primer día valen un punto, los del sábado, dos puntos, y los del domingo, tres puntos, siendo campeón el primero que llegue a trece puntos.