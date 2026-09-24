Alcaraz y Jódar debutarán el viernes en la Laver Cup

Alcaraz y Jódar debutarán el viernes en la Laver Cup

Londres, 24 sep (EFE).- Carlos Alcaraz y Rafael Jódar debutarán este viernes en la Laver Cup. El murciano jugará el dobles junto a Jakub Mensik, mientras que el madrileño disputará el tercer individual de la jornada contra Alexander Bublik.