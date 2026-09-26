Davidovich elimina a Cerúndolo y se cita con Alexandre Muller en cuartos de final

En el encuentro que abría la jornada, el español, número 29 del mundo, regresaba a las pistas después de estar sin competir desde el 16 de julio, cuando cayó en los cuartos del torneo de Umag (Croacia) ante Alex Molcan. Una lesión de espalda le había impedido participar en la gira americana.

Cerúndolo, que ocupa el puesto 53 en la clasificación de la ATP, llegaba al encuentro tras caer en primera ronda en el Abierto de Estados Unidos. Era el tercer enfrentamiento entre el español y el argentino, el segundo en este 2026, y todos se han saldado con victoria para Davidovich.

El 29 del mundo, segundo cabeza de serie del torneo, saldó el partido en dos sets de 40 minutos, resueltos ambos por 6-4. Davidovich aprovechó mejor los pocos puntos de 'break' que se dieron durante el encuentro (cinco entre los dos tenistas) y rompió el servicio de su rival en el momento clave en las dos mangas, cuando restaba para el 5-4.

Cerró el cruce por la vía rápida para citarse en cuartos de final este domingo con el tenista francés Alexandre Muller, número 135 del mundo, que se impuso en su duelo de octavos al italiano Federico Cina (7-6, 6-1). El español nunca se ha visto las caras con el francés en partido oficial.