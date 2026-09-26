Delfina Pereira y Martina Mora conquistan el G1 de Maldonado

La dupla paraguaya Delfina Pereira Conde y Martina Mora da Silva cerró con un título su participación en el G1 de Maldonado, al conquistar el campeonato de dobles femenino de la categoría Sub 16.

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En la final, las compatriotas derrotaron a las locales Francisca Acosta y Malvina Gutiérrez por 5-7, 6-3 y 11-9, en un partido definido en el súper tie-break.

Pereira Conde y Mora da Silva reaccionaron tras ceder el primer set y se quedaron con el segundo para llevar la definición al desempate, donde lograron imponerse por 11-9 para quedarse con el título del torneo uruguayo.

Las paraguayas tuvieron así un destacado cierre en el G1 de Maldonado, una de las competencias del Circuito COSAT, que reúne a jóvenes tenistas de la región.