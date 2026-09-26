Grant abrirá ante Kalinina el camino de Italia hacia su cuarta final consecutiva

La capitana italiana, Tathiana Garbin, apuesta por Grant, número 150 del mundo, para el primer individual y cambia así la jugadora que abrió la eliminatoria de cuartos de final ante China. Su rival será Kalinina (48), que ganó sus partidos de individuales y dobles frente a Bélgica.

Grant y Kalinina, que nunca se han enfrentado, inaugurarán a las 17.00 hora local (09.00 GMT) una eliminatoria que se disputa sobre la pista dura cubierta del Shenzhen Bay Sports Centre Arena, en China.

A continuación, Paolini, número 20 del mundo, se medirá a Svitolina (7). La ucraniana domina por 2-1 los enfrentamientos entre ambas, aunque la italiana acumula diez victorias consecutivas con su selección en la competición.

Paolini derrotó en cuartos a Zheng Qinwen y disputó después el dobles decisivo para completar la remontada italiana ante China, por lo que afrontará la semifinal tras haber permanecido cerca de cuatro horas en pista el jueves.

Si los individuales dejan la eliminatoria empatada, el pase a la final se decidiría, según las nominaciones iniciales, entre las italianas Paolini, número 25 del mundo en dobles, y Sara Errani (13), y las ucranianas Kalinina (140) y Lyudmyla Kitchenok (52).

Italia, campeona de las dos últimas ediciones, busca disputar su cuarta final consecutiva y convertirse en la primera selección que enlaza tres títulos desde Chequia entre 2014 y 2016. Ucrania persigue, en cambio, la primera final de su historia.

Las italianas han ganado los cinco enfrentamientos anteriores entre ambos países, incluido el 2-1 de las semifinales de 2025. La vencedora se medirá este domingo a Chequia por el título.