Zverev y Rybakina encabezan el Abierto de China, sin los campeones de 2025

Ninguno de los campeones del año pasado defenderá el título: el italiano Jannik Sinner (n.1) renunció por una lesión en la rodilla derecha y la estadounidense Amanda Anisimova (n.11) tampoco figura en el cuadro. La final masculina se disputará el 6 de octubre y la femenina, el día 11.

Zverev abrirá el ATP 500 ante el británico Cameron Norrie (n.39), mientras que Novak Djokovic (n.12), sexto favorito, se medirá al portugués Nuno Borges (n.48).

Situados en el mismo sector, podrían enfrentarse en cuartos de final. El serbio regresa a un torneo que ha ganado seis veces y en el que permanece invicto.

En la otra mitad, el canadiense Félix Auger-Aliassime (n.5), segundo cabeza de serie, debutará frente al ruso Karen Khachanov (n.26).

El ruso Daniil Medvédev (n.6), tercer favorito, espera a un jugador de la previa, mientras que el italiano Flavio Cobolli (n.7), cuarto, se enfrentará al ruso Roman Safiullin (n.102).

Rybakina comenzará el WTA 1000 directamente en segunda ronda, al igual que las otras 31 cabezas de serie. La estadounidense Coco Gauff (n.4) y la polaca Iga Swiatek (n.9) figuran en su mitad del cuadro; la bielorrusa Aryna Sabalenka (n.2) y la rusa Mirra Andreeva (n.5) quedaron en la otra.

La china Zheng Qinwen (n.54), invitada por la organización, debutará ante una jugadora procedente de la fase previa. Si supera ese partido, se medirá a la rusa Anna Kalinskaya (n.22 WTA), decimoquinta cabeza de serie y exenta de la primera ronda.

Argentina tendrá cinco jugadores en el cuadro masculino. El mejor clasificado, Francisco Cerúndolo (n.22), espera a un rival de la previa, mientras que Mariano Navone (n.45) debutará ante el australiano de origen hispano-uruguayo Alex de Miñaur (n.9). Completan la representación argentina Sebastián Báez (n.51), Thiago Agustín Tirante (n.52) y Juan Manuel Cerúndolo (n.53).

También está clasificado directamente el peruano Ignacio Buse (n.35). Los españoles Martín Landaluce (n.62) y Pablo Carreño Busta (n.69) buscan su lugar en el ATP 500 a través de la fase previa.

En el cuadro femenino, Cristina Bucsa (n.35) comenzará en segunda ronda como vigésima séptima cabeza de serie, después de disputar con España las semifinales de la Copa Billie Jean King la semana pasada en Shenzhen. Paula Badosa (n.59) debutará ante Daria Kasatkina (n.87) y, si gana, se medirá a Jelena Ostapenko (n.32).

La colombiana Camila Osorio (n.66) y la mexicana Renata Zarazúa (n.94) completan la presencia hispanohablante ya confirmada en la WTA. Zarazúa abrirá ante Anna Bondar (n.64), con Aryna Sabalenka (n.2) como posible rival en segunda ronda.