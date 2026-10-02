ATP 500 de Tokio: Vallejo va por otro golpe ante Berrettini

La raqueta número uno del tenis paraguayo, Adolfo Daniel Vallejo, continúa avanzando en el ATP 500 de Tokio y afrontará este sábado un nuevo desafío de jerarquía.

Lea más: Daniel Vallejo eliminó al 13° del mundo y avanzó en el ATP de Tokio

El tenista guaraní se medirá con el italiano Matteo Berrettini, ex número seis del mundo y finalista de Wimbledon 2021, por un lugar en los cuartos de final del certamen japonés.

El partido está marcado para no antes de las 04:00 de Paraguay y será nuevamente en el Ariake Coliseum, escenario en el que Vallejo consiguió una contundente victoria.

Dani, que ingresó al cuadro principal desde la clasificación, derrotó al español Rafael Jódar por 6-1 y 6-3, en apenas 1 hora y 7 minutos de juego. El paraguayo mostró autoridad desde el comienzo y dominó a un rival que ocupa actualmente el mejor puesto del ranking ATP entre los tenistas españoles, detrás de Carlos Alcaraz.

El triunfo ante Jódar confirmó el gran momento de Vallejo, quien previamente había superado dos exigentes rondas de clasificación para instalarse en el cuadro principal del torneo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la primera instancia de la qualy, el paraguayo venció al local Taro Daniel por 6-3 y 6-2, mientras que en la segunda instancia también del clasificatorio tuvo que exigirse al máximo para superar al portugués Jaime Faria, al que derrotó por 6-4, 5-7 y 7-5.

De esta manera, Vallejo acumula tres victorias consecutivas en Tokio y se instala entre los 16 mejores del torneo, en una semana que puede significar otro paso importante en su crecimiento dentro del circuito ATP.

Un rival de enorme jerarquía

Enfrente estará Matteo Berrettini, uno de los nombres de mayor peso que todavía siguen en carrera en el torneo japonés.

El italiano, nacido en Roma el 12 de abril de 1996, llegó a ocupar el sexto puesto del ranking mundial ATP, posición que alcanzó el 31 de enero de 2022. Su carrera también tiene como uno de sus puntos más destacados la final de Wimbledon 2021, instancia en la que cayó frente al serbio Novak Djokovic.

Berrettini es reconocido especialmente por su potente servicio, una de sus principales armas, además de un juego agresivo desde el fondo de la cancha. Su derecha y su capacidad para imponer ritmo con pocos golpes lo convierten en un adversario de máxima exigencia para Vallejo.

Para el paraguayo será, por lo tanto, una nueva prueba ante un jugador de trayectoria y experiencia en las grandes citas del tenis mundial. Vallejo llega al enfrentamiento con el impulso de haber superado la clasificación y de haber conseguido una victoria convincente ante Jódar.

Tokio tendrá así otro capítulo para Dani Vallejo, que buscará seguir haciendo historia en el ATP 500 japonés.