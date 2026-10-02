Djokovic iguala el récord de Nadal y Sabalenka despide a Zarazúa en Pekín

Djokovic necesitó dos horas y 52 minutos para imponerse por 4-6, 7-6(2) y 6-2 sobre la pista dura de la central Diamond de Pekín, abarrotada para un encuentro que amenazó su imbatibilidad en el torneo.

El seis veces campeón perdió la primera manga y recibió atención del fisioterapeuta en la segunda, pero encontró en el desempate el impulso para cambiar el partido. Desde el 2-2 encadenó cinco puntos y abrió el tercer parcial con cuatro juegos consecutivos.

Terminó con quince aces y aseguró su séptima presencia en cuartos de final en otras tantas participaciones. A sus 39 años, se convirtió además en el jugador de mayor edad que alcanza esa ronda en un ATP 500 desde la creación de la categoría en 2009.

Su próximo rival saldrá del duelo entre el alemán Alexander Zverev (n.2), primer favorito, y el chino Shang Juncheng (n.250).

También avanzaron a cuartos el ruso Karen Khachanov (n.27), que venció al eslovaco Alex Molcan (n.96) por 7-5 y 6-3, y el polaco Hubert Hurkacz (n.39), que superó al francés Arthur Gea (n.58) por 7-6(5), 6-7(5) y 6-2. Ambos se enfrentarán por una plaza en semifinales.

Sabalenka resolvió su estreno ante Zarazúa por 6-1 y 6-3 en una hora y tres minutos. La bielorrusa conectó once aces y no concedió oportunidades de rotura, en una actuación que le permitió avanzar a tercera ronda, donde se medirá a la checa Nikola Bartunkova (n.34).

Andreeva protagonizó una respuesta aún más contundente después de perder el primer set ante la china Yuan Yue (n.135). La campeona de Roland Garros encadenó doce juegos para imponerse por 3-6, 6-0 y 6-0.

La checa Linda Noskova (n.6), campeona de Wimbledon y reciente ganadora de la Copa Billie Jean King con su selección, derrotó a la rumana Elena-Gabriela Ruse (n.62) por 6-4 y 6-1.

La japonesa Naomi Osaka (n.17), campeona en Pekín en 2019, necesitó tres mangas para frenar a la uzbeka Maria Timofeeva (n.68), por 6-3, 3-6 y 6-3. La italiana Jasmine Paolini (n.20) quedó eliminada ante la ucraniana Daria Snigur (n.46), que remontó por 3-6, 7-6(5) y 6-2.

La derrota de Carreño dejó sin españoles el cuadro masculino. El gijonés, procedente de la previa, cedió por 6-4 y 6-2 ante el ruso Daniil Medvedev (n.6), que firmó doce aces, ganó el 88 % de los puntos con su primer saque y anuló las tres oportunidades de quiebre de su rival.

Medvedev cerró con cinco juegos consecutivos y se enfrentará en octavos al alemán Jan-Lennard Struff (n.59). Zarazúa, por su parte, terminó su primera participación en Pekín después de una victoria y sin encontrar una vía para frenar a Sabalenka.

El sábado se completarán los octavos masculinos, con Zverev (n.2) ante Shang (n.250) y Francisco Cerúndolo (n.22) frente a Jakub Mensik (n.14).

En la segunda ronda femenina, Paula Badosa (n.59) se medirá a Jelena Ostapenko (n.32), Cristina Bucsa (n.35) a Sun Xinran (n.582) y Camila Osorio (n.66) a Coco Gauff (n.4), en una jornada en la que también debutarán Elena Rybakina (n.1) e Iga Swiatek (n.9).