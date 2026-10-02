El tenis abre la puerta a la tecnología con la nueva plataforma World Tennis Performance

La nueva plataforma, a disposición de los 11.000 jugadores en activo del World Tennis Tour, ha sido desarrollada en colaboración con TennisViz, una empresa británica especializada en análisis deportivo.

"La plataforma ofrece datos de partidos, información sobre el rendimiento y detallados análisis de vídeo de los torneos del World Tennis Tour, lo que permite a los jugadores revisar sus partidos y comprender mejor su desempeño en la pista", reza la nota.

En palabras de Oana Simion, jugadora miembro del Panel de Jugadores del World Tennis Tour, "la posibilidad de crear listas de reproducción de vídeo y añadir comentarios sobre puntos concretos, así como compartirlos con mi equipo técnico, marcará una gran diferencia en mi juego. Se trata de un avance significativo en el desarrollo de las tenistas profesionales gracias a esta tecnología".

Asimismo, los tenistas tienen la posibilidad de analizar el servicio y el resto de sus rivales, así como su propio rendimiento en los momentos decisivos de un partido.

"Los análisis avanzados permiten a los jugadores y a sus equipos técnicos aprender más mientras siguen perfeccionando sus habilidades tenísticas", dijo Ross Hutchins, director ejecutivo de World Tennis.