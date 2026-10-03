El paraguayo Vallejo sigue con su gran torneo en Tokio y se mete en cuartos

Vallejo, que tras dar la sorpresa ante el español Rafa Jódar se impuso por 7-6 (6) y 6-1 tras salvar tres puntos de set en la primera manga con 3-6 abajo, se enfrentará en la próxima ronda al ganador del encuentro entre el francés Humbert y el checo J Lehecka, que juegan a continuación.

En el caso de que se clasifique para semifinales se convertiría en el tercer paraguayo en el 'top 50' de la clasificación ATP, tras Víctor Pecci, que fue noveno en 1980 y permaneció en dicho grupo hasta julio de 1985 (43), y Francisco González, 36 en 1978.

Vallejo, de 22 años, comenzó el año en el puesto 143 y encaró este torneo de Tokio en el 56, la posición más alta de su carrera. De alcanzar la semifinal también emulará a González, que alcanzó dicha ronda en la capital japonesa en 1982.