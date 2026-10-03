Rafa Nadal: "La raqueta me recuerda muchos de los dolores que pasé"

"Coger la raqueta siempre me divertirá, otra cosa es que cierre la puerta a exhibiciones, las jugaré, pero es un proceso lento. Al final acabé mi carrera con muchos problemas físicos, la raqueta me recuerda muchos de los dolores que pasé. Puedo vivir mejor de lo que me esperaba, para mí es muy importante después de vivir muchos años de otra cosa", ha admitido en la rueda de prensa previa al evento.

El exnúmero uno del mundo capitaneará esta tarde el 'Team Nadal' y competirá junto a Carlos Moyà, David Ferrer y el francés Richard Gasquet contra el 'Team Murray', compuesto por Andy Murray, Fabio Fognini, Dominic Thiem y Marat Safin.

El mallorquín no espera sacar su versión competitiva: "Hoy saldrá el cero por ciento del Rafa competidor. He disfrutado estas dos semanas de tocar la bola y poco más, en dos años había tocado la raqueta como cuatro veces y media hora cada una, y en las dos últimas semanas han sido seis veces. No nos queremos hacer daño, que algunos no estamos preparados", bromeó.

Nadal, sin embargo, dejó caer que no se dedicará a entrenar a profesionales: "Nunca digas nunca, estoy aquí para dar apoyo a los niños de la academia y abierto a echar un cable al que me lo pida, pero tengo dos niños pequeños, muchas otras cosas que me ocupan. No creo que mi vida actual me permita ser entrenador en lo que requiere hoy en día, en cinco años nunca se sabe, pero ahora no pasa por mi cabeza", afirmó.

La exhibición comenzará a las 17:00 horas en la Rafa Nadal Academy, en un evento que estará acompañado de actividades lúdicas para todos los participantes tanto antes como después de los partidos.