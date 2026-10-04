El paraguayo Vallejo cae eliminado ante el checo Lehecka en el torneo de Tokio

Vallejo (56 en el ránking ATP) llegó al partido después de firmar un gran torneo tras dar la sorpresa ante el español Rafa Jódar donde se impuso por 7-6 (6) y 6-1 tras salvar tres puntos de set en la primera manga con 3-6 abajo y derrotar en el último partido al italiano Matteo Berrettini.

Sin embargo, Lehečka (23) dominó el compromiso de principio a fin imponiendo su jerarquía, dejando sin opción a Vallejo, quien no pudo encontrar respuestas ante la solidez en el primer servicio del checo, quien se llevó el 88% de esos puntos y la victoria por un doble 6-1 en menos de una hora de partido.

A pesar de la derrota, el tenista paraguayo cierra una participación histórica, que le asegura virtualmente el puesto 51 del ranking mundial, el más alto en lo que va de su carrera profesional.

Por su parte, Lehečka avanzó a las semifinales del torneo, donde se medirá al monegasco Valentin Vacherot, el octavo cabeza de serie de serie del torneo, mientras que la otra será un duelo español entre Carlos Alcaraz y Jaume Munar.