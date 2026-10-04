Vacherot sufre para vencer a Fils y logra el pase a las semifinales de Tokio

Vacherot se impuso en la primera manga gracias a la fuerza de sus servicios, que daban pocas opciones para responder a un Fils que se veía cada vez más y más frustrado con su desempeño.

El francés, en su enfado, llegó a lanzar una bola por encima de las gradas al perder el set, despertando un sonoro asombro entre los espectadores.

Cuando le tocaba servir, el tenista francés demostraba su calidad con golpes fuertes y precisos, pero que en demasiadas ocasiones se iban fuera de las líneas laterales.

El monegasco, mientras, apenas fallaba, y aunque raramente llegaba a exhibir la misma finura o rapidez de su contrincante, compensaba con creces con la fuerza de sus disparos.

Las cosas siguieron muy igualadas en la segunda manga, Pero Fils, más combativo, se vino arriba frente a la adversidad y consiguió darle la vuelta al encuentro.

En la tercera manga, pese a que el marcador continuaba igualado, se notaba al francés mucho más inspirado que su contrincante. Vacherot, más lento, seguía dominando con su saque, pero apenas era rival para Fils una vez entraban en juego.

Fils, visiblemente motivado, alentaba las ovaciones del público cuando lograba un punto difícil, y los espectadores le complacían.

Vacherot, con todo, lo siguió intentando con un tenis potente y de calidad, aunque a medida que avanzaba la tarde cada vez se le perdían más bolas fuera de la línea de fondo.

El saque continuaba siendo su gran ventaja. A mediados de la segunda manga el monegasco consiguió encadenar varios puntos de enorme fuerza y logró igualar, y después superar, la ventaja de Fils, hasta hacerse finalmente con la sufrida victoria.

En semifinales, el monegasco se enfrentará al vencedor del duelo entre el checo Jiri Lehecka (n.23) y el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo (n.56), programado para la noche de este domingo.