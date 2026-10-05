Alcaraz, en una final ATP 177 días después y tras 227 sin ser campeón

El murciano, de 23 años y que ocupa el tercer puesto de la clasificación mundial -aparece por detrás del italiano Jannik Sinner y el alemán Alexander Zverev-, selló su pase a la final en el Ariake Coliseum de la capital japonesa venciendo este lunes al mallorquín Jaume Munar, ante el que remontó para imponerse por 5-7, 6-3 y 6-1. Tras ese partido llegó el triunfo de Lehecka frente al monegasco Valentin Vacherot por 6-4 y 6-2 y será el de Mlada Boleslav quien se mida a Alcaraz.

El de El Palmar peleará por un título que se le resiste desde el 21 de febrero cuando se impuso al francés Arthur Fils en el ATP 500 de Doha por un claro marcador de 6-2 y 6-1. De aquel encuentro disputado en la capital de Catar han transcurrido siete meses y medio.

Tras ese torneo jugó en los Masters 1.000 de Indian Wells y Miami, en Estados Unidos, en los que fue apeado en las semifinales y en la tercera ronda, respectivamente, y regresó a Europa para llegar hasta la final en otro torneo de la misma categoría, el de Montecarlo, en la que cedió frente a Sinner por 6-7 (5) y 3-6. Aquel encuentro, que tuvo lugar el 12 de abril, fue el último en el que estuvo luchando por ser campeón.

Lo siguiente para el español fue su presencia en el ATP 500 de Barcelona, en el que ganó en la primera ronda y ya no jugó en la segunda por culpa de la lesión que sufrió en la muñeca derecha. Esa dolencia le hizo estar parado durante cuatro meses y medio y reapareció en el Abierto de Estados, cuarto y último Grand Slam de la temporada en cuyos cuartos de final perdió frente al local Ben Shelton en cinco sets (7-6 (5), 1-6, 3-6, 6-1 y 6-7 (7)).

El pupilo de Samuel López, quien participó en la Copa Laver contribuyendo a que el equipo europeo se llevara ese trofeo colectivo en Londres contra el del resto del mundo, está en Tokio buscando revalidar el título que ya conquistó en 2025 con un doble 6-4 frente al estadounidense Taylor Fritz en la final y su objetivo es el de reencontrarse con la gloria en el circuito. El último obstáculo en tierras niponas es un Lehecka que, a sus 24 años ocupa el puesto 19 del mundo tras haber sido el 12 el pasado mes de mayo.

El centroeuropeo afrontará su quinto encuentro frente al español y ese cara a cara lo domina por 3-1 el murciano, que salió victorioso en 2023 en los octavos de final del ATP 500 de Queen's por 6-2 y 6-3 y en 2025 en la final de ese mismo torneo por 7-5, 6-7 (5) y 6-2 y en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos por 6-4, 6-2 y 6-4. El único triunfo de Jiri llegó en los cuartos del ATP 500 de Doha igualmente en 2025 con un 6-3, 3-6 y 6-4.