Alcaraz, tras su victoria ante Munar: "Que corriese él más que yo al final ha funcionado"

En una rueda de prensa tras el encuentro, el murciano explicó que su error al principio fue apurarse y buscar ganar el punto con cada tiro.

"Yo ahí ya he optado por empezar a coger ritmo, a bajar un poquito la velocidad de los golpes y entrar en ese ritmo de partido, esperar tres, cuatro, cinco golpes para ser más agresivo, y estaba funcionando, estaba yendo bien", detalló el tenista.

Pero a finales del primer set, cuando parecía claro que Alcaraz iba camino del 6-4, el murciano firmó tres juegos seguidos en blanco y le acabó dando la manga a Munar.

"No sé lo que lo que ha pasado ahí. Desconexión. Lo que veníamos hablando, yo creo que esa falta de jugar a un buen nivel constantemente me ha me ha perjudicado", explicó el tenista, que antes identificó la falta de consistencia como su principal problema, tras reincorporarse este verano a la competición.

Alcaraz, que aspira a revalidar su título como campeón de la edición de 2025, se enfrentará mañana al checo Jiri Lehecka (n.19), que se ha impuesto en la otra semifinal al monegasco Valentin Vacherot por 6-4 y 6-2, EFE