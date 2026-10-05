Lehecka supera a Vachelot y se enfrentará a Alcaraz en la final

Lehecka, de 24 años, necesitó tan solo una hora y nueve minutos para superar por 6-4 y 6-2 a su rival y será el cuarto checo que luque por el título en la capital japonesa después de que lo hicieran Ivan Lendl, Jiri Novak y Tomas Verdych, este en 2008 como última referencia.

El jugador centroeuropeo, que había perdido el año pasado ante Vacherot en París, se ganó el derecho a luchar ante Alcaraz por su tercer título ATP tras un encuentro que comenzó a encarrilar en el quinto juego, cuando rompió el servicio del monegasco que le valió para vencer la manga inicial.

Esto dejó tocado a Vacherot y relanzó a Lehecka, que rompió el servicio de nuevo en el primer juego del segundo set y remató la faena en el séptimo con otra rotura para remachar el partido con claridad.