Tenis
05 de octubre de 2026 a la - 08:45

Lehecka supera a Vachelot y se enfrentará a Alcaraz en la final

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Tokio, 5 oct (EFE).- El checo Jiri Lehecka ha vencido en dos mangas al monegasco Valentin Vachelot, octavo favorito, en la segunda semifinal del Abierto de Tokio de tenis, con lo que luchará por el título con el español Carlos Alcaraz, primer cabeza de serie y defensor del título, que previamente derrotó a su compatriota Jaume Munar.

Por EFE
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Lehecka, de 24 años, necesitó tan solo una hora y nueve minutos para superar por 6-4 y 6-2 a su rival y será el cuarto checo que luque por el título en la capital japonesa después de que lo hicieran Ivan Lendl, Jiri Novak y Tomas Verdych, este en 2008 como última referencia.

El jugador centroeuropeo, que había perdido el año pasado ante Vacherot en París, se ganó el derecho a luchar ante Alcaraz por su tercer título ATP tras un encuentro que comenzó a encarrilar en el quinto juego, cuando rompió el servicio del monegasco que le valió para vencer la manga inicial.

Esto dejó tocado a Vacherot y relanzó a Lehecka, que rompió el servicio de nuevo en el primer juego del segundo set y remató la faena en el séptimo con otra rotura para remachar el partido con claridad.