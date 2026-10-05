Medvedev, descalificado por pelotazo a un espectador, deja a Djokovic en la final de Pekín

Cuando el cronómetro del partido marcaba dos horas y 17 minutos de juego, en la pista dura de una central Diamond de Pekín abarrotada y después del punto que situó el marcador en 15-15 en el noveno juego del segundo set, el ruso golpeó la pelota hacia un fondo del estadio y la bola impactó en un aficionado.

Djokovic, que prolongó su imbatibilidad en Pekín hasta las 33 victorias y aseguró su regreso al top diez, disputará este martes el título ante el australiano Alex de Miñaur (n.9), después de alcanzar su final número 146 en el circuito e igualar a Ivan Lendl en el tercer puesto de la era 'Open'.

La semifinal terminó sin bola de partido. Medvedev no alcanzó una pelota del serbio y en el golpe posterior envió otra hacia la grada e impactó en un ojo del espectador. El tenis dejó paso al revuelo y a una decisión, la de descalificar al ruso, que cerró abruptamente un duelo de resistencia.

Hasta entonces, Djokovic había vivido al borde de la rotura. Afrontó dieciocho oportunidades de quiebre y salvó dieciséis, un ejercicio de supervivencia que sostuvo su candidatura incluso cuando el servicio no le ofrecía refugio.

La primera advertencia llegó en el juego inaugural, con tres bolas de rotura anuladas. Medvedev insistió y encontró premio en el quinto, cuando respondió a una subida del serbio con un revés paralelo que lo dejó sin respuesta.

Djokovic devolvió el golpe inmediatamente. Alcanzó pelotas junto a la red, forzó al ruso a defenderse y recuperó el saque entre los aplausos de una Diamond entregada a sus carreras y cambios de dirección.

El pulso continuó hasta el final de la manga. Medvedev salvó una bola de set con 4-5, pero no escapó cuando volvió a sacar para mantenerse en ella. Djokovic llegó a una dejada y el revés posterior del ruso acabó en la red.

La segunda manga elevó la tensión. Con 1-1, Djokovic levantó seis bolas de rotura, entre restos largos de Medvedev, una volea del ruso a la red y una dejada del serbio que le permitió seguir respirando.

Todavía anuló otras dos amenazas en su siguiente turno, antes de romper para el 4-2. Medvedev recibió atención del fisioterapeuta y recuperó inmediatamente el servicio, pero Djokovic volvió a quebrar para el 5-3.

El serbio sacaba para cerrar cuando llegó el incidente y una victoria cuyo último punto se resolvió fuera del intercambio.

A los 39 años, Djokovic será el finalista de mayor edad en un ATP 500 desde la creación de la categoría en 2009.

Once años después de su última visita, sigue sin perder en Pekín. Entre remontadas, ocasiones salvadas y ahora un desenlace inesperado, todo parece abrirle camino para que su leyenda en la capital china encuentre otra página.