Alcaraz, tras ganar en Tokio: "Estoy muy motivado para lo que viene"

"Tengo muchísimas ganas, estoy muy motivado para lo que viene. Shanghái, París, las Finals, la Copa Davis... son torneos que me gustaría ganar algún día. Este año vengo con ganas, vengo preparado y vamos a ver, porque son torneos muy importantes", dijo en la rueda de prensa posterior al partido.

Con su victoria de este martes, el murciano consiguió su primer título individual en ocho meses, tras su vuelta a la competición en septiembre, después de cuatro lesionado.

A pesar de su actuación dominante frente al checo, Alcaraz ha insistido durante el torneo en que todavía está lejos de su mejor tenis, y que aún le cuesta alcanzar la consistencia de antes de su lesión.

"Yo creo que el hecho de volver a competir, de seguir jugando partidos, seguir jugando torneos, al final llegará un punto en el que me va me va a ayudar mucho", confió el tenista de El Palmar.

En su duelo contra Lehecka, el español firmó algunos de sus mejores puntos de la competición, y dijo que el hecho de que el saque funcionara le dio mucha confianza durante el partido.

"Tácticamente yo creo que he jugado muy bien, sólido cuando tenía que serlo, agresivo cuando tenía que serlo y sobre todo en momentos importantes he dado muy buen nivel, que eso es al final lo importante", aseguró.

Tras su victoria en Tokio, Alcaraz pone ahora rumbo a China, donde aspira a hacerse con el Masters de Shanghái por primera vez en su carrera.