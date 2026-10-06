Jannik Sinner anunció que no jugará por el resto del año

Jannik Sinner anunció hoy que no competirá más por el resto de la temporada. El tenista número uno del mundo sufre una lesión en la rodilla derecha. “Junto con los médicos hemos decidido que necesito un tratamiento para la rodilla, lo que significa que la temporada 2026 ha terminado oficialmente”, expresó el italiano en un vídeo publicado en redes sociales.

Sinner, quien no juega desde que conquistó Wimbledon en julio, aseguró que volverá al cien por ciento. “En este momento también tengo que pensar en mi carrera a largo plazo. Haré todo lo posible para volver al cien por ciento”, mencionó el tenista de 25 años y ganador de cinco Grand Slams, que días atrás había informado la baja en el Pekín Open y el Masters de Shanghái.

Por su parte, el equipo de comunicación de Sinner señaló que la dolencia es una “inflamación en la rodilla” y que por ahora, no es necesaria una operación. Según los medios italianos, el tenista sufre una tendinopatía en la rodilla y una inflamación de la banda iliotibial. El jugador consultó el viernes pasado en Lyon con el doctor Bertrand Sonnery-Cottet, especializado en lesiones de rodilla.

Sinner anunció que no jugará por el resto de 2026 a causa de una lesión