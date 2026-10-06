La baja de Sinner añade para Djokovic y De Miñaur en Pekín una carrera hacia Turín

La ausencia del actual número uno del 'ranking', ya clasificado, libera una plaza entre los ocho participantes del torneo que cerrará la temporada del 15 al 22 de noviembre.

La 'Race' recoge los puntos obtenidos durante el año y determina el acceso a esa competición, a diferencia del 'ranking' mundial, que contabiliza los resultados de las últimas 52 semanas.

Según los datos publicados este martes por la ATP, el tenista de origen hispano-uruguayo De Miñaur ocupa el noveno puesto con 2.690 puntos y el serbio Djokovic el décimo con 2.660.

Ambas cifras incluyen los 330 puntos por alcanzar la final de Pekín. El campeón recibe 500, por lo que el vencedor añadirá otros 170.

Si gana Djokovic, llegará a 2.830 puntos y adelantará al australiano. Si vence De Miñaur, alcanzará los 2.860 y ampliará a 200 puntos su ventaja sobre el serbio.

La baja de Sinner mejora las opciones de ambos, aunque ninguno asegurará matemáticamente su clasificación con este título.

Djokovic llegó a la final tras la descalificación del ruso Daniil Medvedev (n.5) por un pelotazo a un espectador cuando el serbio dominaba por 7-5 y 5-3, una sanción que, según el reglamento ATP, supone perder el premio económico y los 200 puntos correspondientes a las semifinales, lo que perjudica al ruso en la carrera hacia Turín.

El siete veces campeón del torneo de maestros buscará así un triunfo que prolongue su imbatibilidad en Pekín y refuerce sus posibilidades de regresar a Turín.