Alcaraz, optimista en Shanghái ante un final de año al que llega "fresco" tras su lesión

"Ahora mismo me siento muy bien. (...) Me siento fresco, con ganas de afrontar esta gira y este torneo. Estoy entrenando muy bien", explicó el murciano en rueda de prensa.

Alcaraz reconoció que esta siempre fue una parte del año en la que le "ha costado" encontrarse con su mejor tenis: "Ahora, vamos a intentar aprovechar que gran parte de la temporada me la he perdido. He estado en casa, recuperándome, y ahora (estoy) con muchas ganas de estar viajando, (...) y de darlo todo".

Hasta ahora, su techo en las dos participaciones que ha tenido en Shanghái son los cuartos de final de 2024, cuando cayó ante el checo Tomas Machac.

El actual número 3 del 'ranking' mundial -y segundo cabeza de serie del torneo ante la baja del italiano Jannik Sinner- comenzará su andadura en la megalópolis oriental china contra el ganador del duelo de hoy entre el argentino Juan Manuel Cerúndolo y el colombiano Nicolás Mejía.

Alcaraz consideró que cualquiera de los dos sería un rival "con bastante ritmo de fondo", y anticipó que será "un partido chulo, un comienzo de torneo que va a estar interesante".

El mejor tenista español de la actualidad también habló de su orgullo por representar a su país en la próxima Copa Davis: "Doy gracias por ser español. Representar a mi bandera es una de las mejores cosas que me pueden pasar".